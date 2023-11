Sécurité et surveillance: la gendarmerie étrenne son nouvel État Major flambant neuf

L'État major du haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire est inauguré, ce jeudi 02 novembre, par le Chef de l’Etat, Chef suprême des Forces armées, Macky Sall.



La nouvelle infrastructure sise à la caserne Samba Diéry Diallo de Colobane est composée d’un nouveau centre moderne des opérations de renseignements de la gendarmerie. Le Général de Corps d’Armée Moussa Fall, Haut-Commandant de la Gendarmerie et Directeur de la Justice militaire a présenté l’édifice.



« Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, l'État major du haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire que vous nous faites l'insigne honneur d'inaugurer ce matin (jeudi NDLR), s'articule autour de 4 échelles fonctionnelles. Les ressources humaines, les opérations, la logistique et l'anticipation prévention. Il s'inscrit dans le Boss, plan de modernisation des infrastructures et d'augmentation des capacités d'accueil. Cet ambitieux programme d'infrastructures vise un triple objectif. Accroître la disponibilité opérationnelle de nos formations. Ouvrir une meilleure carte de travail au personnel, mais surtout permettre aux militaires et à leurs familles de s’épanouir dans un environnement décent. Les grands chantiers dont vous allez visiter un échantillon tout à l'heure ont radicalement changé le visage de nos casernes. Ils permettront de loger plus de 400 familles dans les cantonnements (…) Parallèlement, des efforts constants sont faits par la coopération d'habitat de la gendarmerie pour faciliter l'accès des personnels ainsi que des autres corps d'armes, l'administration au logement social. », a expliqué le général. Par ailleurs, il a salué l’engagement et l’implication du Président de la République à renforcer davantage la condition de vie du militaire aussi bien sur le plan social et matériel.







« Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées. Je voudrais vous rassurer en empruntant cette expression consacrée de notre jargon militaire, que le moral de la troupe est au beau fixe. Sous votre magistère, vous n'avez jamais lésiné sur les ressources et les moyens pour l'amélioration des conditions de vie, de travail des militaires de la gendarmerie. L’ensemble du personnel par ma voix, vous en sera éternellement reconnaissant. Votre nom sera gravé en lettres d'or dans les mémoires de la gendarmerie. Au nom de nos élus, anciens ici présents au nom des généraux, officiers, gradés, gendarmes, gendarmes, auxiliaires et personnels civils, je vous renouvelle notre loyauté et notre dévouement à la République et à ses institutions. Honneur Patrie», a soutenu le Général de Corps d’Armée Moussa Fall, Haut-Commandant de la Gendarmerie et Directeur de la Justice militaire. Il a cependant renseigné que grâce au soutien constant de l'État, la gendarmerie s'est également dotée de capacités modernes qui lui ont permis d'obtenir des résultats probants. Selon lui, ces réalisations majeures garantissent aujourd'hui une parfaite réversibilité des unités d'intervention dans l'exercice de la double fonction de force de police et de force militaire. Par ailleurs, les formations spécialisées dans les domaines ferroviaires, maritimes et aériens sont en construction progressive.







Toutefois, en réponse à un phénomène nouveau marqué par des violences urbaines de plus en plus exacerbées, la capacitation des unités d'intervention va se poursuivre dans le sens de disposer de moins de réponse proportionnelle, a promis le Général de Corps d’Armée Moussa Fall pour qui, l'acquisition de capteurs à technologie très avancée destinée à l'assurance générale du territoire, a montré toute la pertinence de cet important investissement, en particulier pendant les périodes difficiles de la vie de la nation sénégalaise.



« L'expérimentation des drones, conforme à notre ambition d'élargir nos champs d'intervention avec les vecteurs de la 3e dimension de type hélicoptère. La surveillance ainsi que la régulation des faisceaux d'information et réseaux sociaux en bonne conformité avec les lois et règlements ainsi que le respect et l'encadrement des libertés individuelles, constituent un cas d'efficacité à la fonction éminemment stratégique d'anticipation et de prévention. La surveillance, ainsi que pour autant la persistance des menaces et la variété des modes d'action qui font recours de plus en plus aux mécanismes empiriques pour échapper à la surveillance électronique, recommande d'associer les populations à la coproduction de la sécurité », a dit le Haut-Commandant de la Gendarmerie.