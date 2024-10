Secteur BTP en crise : Une dette de l’État de 300 milliards envers le secteur du BTP menace les entreprises sénégalaises

Face à une dette de plus de 300 milliards de FCFA, les entreprises sénégalaises de BTP appellent à un soutien accru de l’État pour préserver l’emploi et relancer le secteur. Le président du Syndicat des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (Spebtp), Oumar Ndir, a tiré la sonnette d’alarme ce lundi à Dakar lors d’une assemblée générale. Selon L’Observateur, M. Ndir a précisé que la dette cumulée de l’État envers les entreprises de BTP atteint désormais plus de 300 milliards de FCFA, une situation qui pèse lourdement sur le secteur. Les grandes entreprises telles que la Compagnie sahélienne d’entreprise (CSE), le Consortium d’entreprises (CDE) et Eiffage figurent parmi les créanciers principaux de l’État. « Après une baisse temporaire, cette dette s’est reconstituée », a déploré Oumar Ndir, élu président du Spebtp lors de cette rencontre. En plus de plaider pour l’effacement de la dette, M. Ndir a rappelé que le BTP emploie entre 500 et 600 mille personnes au Sénégal, soulignant que « ce secteur est essentiel pour lutter contre le chômage des jeunes ». Il appelle les autorités à alléger les difficultés du secteur, exacerbées par un contexte économique défavorable. Il insiste aussi sur la préférence nationale : « Les entreprises locales souhaitent une reconnaissance de leur rôle crucial dans la construction des infrastructures que nous utilisons au quotidien », a-t-il plaidé. Les entrepreneurs espèrent désormais que leurs appels seront entendus pour permettre au BTP de retrouver son rôle moteur dans le développement national.