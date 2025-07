Santé menstruelle à Kolda : Plaidoyer des clubs de jeunes filles leaders pour la mise en place d’une unité de production de serviettes hygiéniques réutilisables…

Les clubs de jeunes filles leaders de Kolda ont porté un plaidoyer pour la mise en place d’une unité de production de serviettes hygiéniques réutilisables, ce mardi 15 juillet. Sous la houlette du Centre Conseil Ado (CCA), cette initiative va permettre de réduire le taux d’abandon scolaire des jeunes filles en ayant une prise en charge efficace des menstrues dans le cadre du « new deal ».

C’est dans ce cadre que Adama Diallo, présidente des clubs de jeunes filles, appelle les collectivités territoriales à accompagner le projet pour le bien-être des filles.

Avec l’appui du programme « Voix Essentielles », les clubs de jeunes filles leaders vont prendre en charge la santé menstruelle et son hygiène avec les serviettes hygiéniques réutilisables surtout pour celles issues de couches vulnérables. Ce sera un moyen de contribuer à la lutte contre les infections liées aux menstrues.

Pour Babacar Sy, coordonnateur du CCA : « nous voulons que le projet soit porté par la mairie avec la création d’une unité communale. Ainsi, à chaque ouverture des classes quand la mairie distribue les fournitures scolaires, elle doit y ajouter les serviettes hygiéniques réutilisables. Cela va contribuer à la préservation de l’environnement… »

À l’unanimité, les filles leaders présentes à cette rencontre ont invité les autorités locales à s’impliquer activement pour l’amélioration de la santé menstruelle. D’ailleurs, Saly Sané, membre et couturière soutient : « si on met en place cette unité, il y aura de la plus-value pour nous. Et cela va beaucoup aider nos sœurs issues de couches vulnérables. D’ailleurs, je signale qu’on peut aussi réussir sans l’école, en ayant une formation. À cet effet, je rappelle que ces serviettes hygiéniques réutilisables sont fabriquées par nous-mêmes… »

À en croire Adama Diallo, présidente des clubs de jeunes filles leaders, « en disposant d’une unité de production de serviettes hygiéniques et réutilisables, cela va renforcer notre autonomie et favoriser la lutte contre les mariages et grossesses précoces. » D’ailleurs, elle précise : « la région présente un besoin urgent de développer cette stratégie qui serait l’une des premières dans le pays et pourrait devenir un projet pilote. »

Mme Danfa adjointe au maire avance : « en tant qu’élue locale, nous devons accompagner cette plaidoirie pour la santé menstruelle des jeunes filles afin qu’elles puissent continuer leurs études. »

Dans cette lancée, l’unité pourra produire plus de 10 mille serviettes hygiéniques réutilisables avec une durée de plus de deux ans. Dans la foulée, l’unité pourra créer 15 emplois directs sans compter les indirects. Pour rappel, ce sont ces serviettes hygiéniques réutilisables qui ont été distribuées récemment par la première dame du Sénégal.