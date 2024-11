Santé : Entre statut professionnel, conditions de travail et insertion, les spécialistes en formation montent au créneau face aux autorités

Lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi 22 Novembre 2024 à l’Hôpital Fann, le Collectif des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-Dentistes en Spécialisation au Sénégal (COMES), l’Association des Internes et Anciens Internes des Hôpitaux du Sénégal (AIAIHS) et l’Inter-syndicale des spécialistes en formation, ont exprimé leur indignation face à l’interdiction de leur marche pacifique par le ministre de l’Intérieur.

Qualifiant cet arrêté d’illégal, le Dr Abdel Aziz Atteib Fall, membre de l’Inter-syndicale, a rappelé que la liberté de manifester est un droit constitutionnel. Ce collectif de professionnels de la santé a dénoncé le manque de considération à leur égard et a tenu à clarifier l’objectif de leur mobilisation : « Notre combat ne se limite pas à la revalorisation des indemnités de garde. Nous revendiquons avant tout, plus de dignité, de reconnaissance et de considération pour le rôle crucial que nous jouons dans le système de santé. »