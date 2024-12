Saloum 2024 : «Il faut toujours investir dans la mise en place des relations de confiance entre FDS et populations» (Le ministre Birame Diop)

Une manœuvre nationale de toutes les Forces de défense et de sécurité (Fds) dénommée Saloum 2024 s’est déroulée dans le quadrilatère Kaolack, Saboya, Samba Dia, Djinack Bara précisément dans les régions de Kaolack et Fatick. Le thème de cette présente est : «Les forces de défense et de sécurité : Résilience et synergie d’action face aux menaces multiformes». En effet, l'objectif, c’est de préparer les armées à exécuter le concept de défense nationale dans un contexte d’agression transfrontalière mettant en œuvre une combinaison d’attaques conventionnelles et de modes d’action asymétriques. Des manœuvres ont été effectuées sur terre, dans les eaux et dans les airs lors de ces opérations civilo-militaires. Pour clôturer l'événement, une Vip-day a été organisée à Toubacouta dans le département de Foundiougne (Fatick). Cette journée a été présidée par le ministre des forces armées le général d’armée aérienne, Birame Diop qui est revenu sur l’objectif de cette manœuvre. D’après lui, «cette manœuvre est une occasion pour les Forces de défenses et de sécurités de pouvoir mener des activités civilo-militaires au profit des populations». Il fera savoir également que «cette année nous avons un hôpital mobile de campagne à Sokone qui fonctionne depuis plusieurs jours qui nous a permis de consulter 1307 personnes. Aussi, nous avons eu l'occasion de réceptionner l’école primaire de Taïba à Némanding réhabilitée par le 1er bataillon du Génie». Magnifiant le soutien indéfectible des populations, le ministre poursuit : «Quel que soit par ailleurs le niveau d’interopérabilité qui est également une préoccupation lorsqu’on fait une manœuvre, nous ne pourrons jamais répondre de manière efficace aux crises si nous n’avons pas le soutien des populations qui très souvent ont la bonne information». Selon lui, «il faut toujours investir dans la mise en place des relations de confiance entre FDS et populations pour pouvoir réagir de manière efficace aux crises auxquelles nous sommes confrontées». Par rapport au thème il dira : «Nous sommes conscient d’un besoin de résilience dans la durée mais aussi d’un besoin de travailler sans relâche à créer les mécanismes dont on a besoin pour renforcer le travail d’équipe qui est attendu des différentes composantes des FDS».