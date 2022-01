Salon International du Livre de Thiès : l’universitaire Andrée Marie Diagne, marraine de la 5ème édition

L’universitaire sénégalaise Andrée Marie Diagne, écrivaine et grande militante des lettres africaines, sera la marraine de la 5ème édition du Salon International du Livre de Thiès (SILT) qui se tiendra du 1er au 05 mars 2022 dans les Jardins de la Place de France de la capitale du Rail.

Ce choix porté par le comité scientifique dudit salon sur cette personnalité est justifié, selon les organisateurs, par l’apport incommensurable de cette grande dame d’origine burkinabé à la création littéraire au Sénégal et à la formation des professeurs de lettres. Enseignante au FASTEF, Prix d’encouragement du chef de l’État pour les lettres en 2017, détentrice de nombreuses autres distinctions, elle est une figure marquante du panorama littéraire sénégalais. Un grand hommage lui sera rendu en présence du ministre de la culture et de la communication et des autorités locales de la ville.Selon monsieur Moustapha Ndéné Ndiaye, écrivain et directeur général de Fama éditions, par ailleurs président du Salon, « cette édition revêt un caractère exceptionnel en raison de la pandémie du Covid-19 qui expliquera un nouvel aménagement beaucoup plus adapté. » Nous soulignons que cette 5ème édition aurait dû se tenir depuis 2020. Malgré les difficultés et les adversités de toutes sortes depuis ses débuts les organisateurs ont tenu le pari de la régularité pour un évènement qui entend donner beaucoup de visibilité à la capitale du Rail qui affirme chaque jour un peu plus, sa vocation universitaire et intellectuelle.Cette année aussi, un nombre record de maisons d’édition, de libraires, d’écrivains et d’animateurs est attendu à la Place de France dans le cadre d’un programme d’échanges et d’animations articulé sur quatre journées avec des activités de nuit. C’est pourquoi une mobilisation des élèves et des étudiants avec des moyens exceptionnels sera déployée.Avec un budget prévisionnel de 25 millions, le président garde l’espoir « qu’il sera bouclé d’ici le 15 février en raison de l’intérêt que les autorités étatiques ont toujours donné à cette manifestation délocalisée devenue incontournable sur la scène nationale ».Mais le comité d’organisation dans lequel figurent de nombreuses personnalités littéraires comme Fama Diagne Sène, écrivaine, présidente du comité scientifique, Emmanuel Magou Faye, universitaire, Marie Noëlle Youm, Saguèye Seck, chefs d’établissement, Aïssatou Cissé de la bibliothèque universitaire de Thiès, entre autres, en appelle aux autorités locales pour s’impliquer davantage dans un événement porté par des acteurs qui ont souvent investi de leur propre personne pour faire de la ville de Thiès un pôle littéraire important et très envié...