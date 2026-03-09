Saint-Louis : l’enquête s’élargit — nouvelles arrestations dans l’affaire d’association de malfaiteurs et de transmission présumée du VIH

L’affaire qui avait déjà conduit à l’incarcération de plusieurs personnes à Saint-Louis connaît un nouveau rebondissement. Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, les enquêteurs ont procédé à de nouvelles interpellations dans le cadre d’une procédure judiciaire portant notamment sur association de malfaiteurs, actes contre nature et mise en danger d’autrui par transmission volontaire du VIH/Sida.







Une enquête loin d’être terminée





D’après Libération, l’affaire avait initialement conduit à l’arrestation de huit personnes soupçonnées d’être impliquées dans ce réseau présumé. Elles ont été écrouées à Saint-Louis, tandis que l’enquête se poursuit sous la direction du juge du premier cabinet du tribunal de Saint-Louis, chargé de l’information judiciaire.



Dans le cadre de cette délégation judiciaire, les éléments de la Section de recherches (SR) de la gendarmerie de Saint-Louis ont poursuivi leurs investigations afin d’identifier d’éventuels autres protagonistes.



Ces investigations ont récemment conduit à deux nouvelles arrestations, visant cette fois un styliste et un commerçant, soupçonnés d’être liés à l’affaire.







Une autre piste ouverte par la Brigade de recherches





Parallèlement à ces interpellations, les éléments de la Brigade de recherches de Saint-Louis ont également ouvert une autre piste, après la découverte de vidéos jugées compromettantes impliquant un individu identifié comme B.B.A. Sané.



Toujours selon Libération, ce dernier, présenté comme un suspect clé dans cette nouvelle branche de l’enquête, aurait reconnu les faits lors de son audition et fourni aux enquêteurs les noms de plusieurs personnes avec lesquelles il aurait entretenu des relations.







Des aveux qui entraînent d’autres arrestations





Parmi les personnes citées figure notamment A. Hanne, qui a été rapidement localisé puis interpellé par les enquêteurs.



Entendu à son tour, celui-ci aurait également reconnu les faits, tout en révélant les identités d’autres partenaires présumés, élargissant encore le champ de l’enquête.



Ces révélations laissent entrevoir de nouvelles interpellations possibles dans les prochains jours.







Une affaire suivie de près





Au regard de la gravité des accusations — association de malfaiteurs, actes contre nature et mise en danger d’autrui par transmission volontaire du VIH — les autorités judiciaires et les enquêteurs semblent déterminés à faire toute la lumière sur cette affaire.



Comme le souligne Libération, les investigations se poursuivent activement et les arrestations pourraient se multiplier dans les prochaines heures, à mesure que les enquêteurs exploitent les informations recueillies lors des auditions.

