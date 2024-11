Saint-Louis/Altercation entre militants de l’opposition et de Pastef : bilan provisoire, 81 arrestations

Le gouverneur de la région de Saint Louis a informé dans un communiqué envoyé à la presse de l'interpellation de 81 individus suspectés d'avoir pris part aux incidents au marché de Sor.



Selon Al Hassan Sall, " le lundi 11 Novembre 2024, dans le cadre de la campagne en vue des élections législatives anticipées du 17 Novembre prochain, des incidents ont été enregistrés dans la commune de Saint Louis entre des préposés à la sécurité d'une caravane politique et des marchands ambulants à hauteur du marché SOR".



Le document ajoute que , "ces incidents ont malheureusement entraîné des blessés par armes blanches, et des vols à l'arraché, motivant l'ouverture d'une enquête par la police afin que les personnes impliquées soient identifiées et présentées aux autorités judiciaires.



Enfin, le gouverneur de la région de Saint Louis invite les populations en général et les acteurs politiques en particulier, à bannir la violence et à dérouler leurs activités dans la paix, la sérénité et le respect des lois et règlements.