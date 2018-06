Sadio Mané : "Nous respectons l'équipe japonaise et il faudra faire le maximum pour les contrer"

Le match Sénégal-Japon ne s’annonce pas des plus faciles, selon Sadio Mané. "Ça va être un bon match à jouer. Parce que, le japon est une belle équipe. Mais, nous aussi, nous avons une bonne équipe. Nous sommes une équipe qui joue le ballon. Ça ne sera pas facile. L’important, c’est d’être solidaire et de jouer en équipe, c’est-à-dire courir ensemble, comme nous l’avons fait la dernière fois (contre la Pologne)", réitère l'attaquant de Liverpool. Selon lui, il faudra aussi se donner à fond pour défendre les couleurs de notre pays. "C'est une fierté d'entendre tout le monde parler de moi. Mais, le plus important, c'est le collectif. Nous avons un staff derrière nous qui nous met dans de bonnes conditions. Nous travaillons bien. Et, il faut se concentrer sur ce que nous voulons faire. C'est le collectif qui a gagné contre la Pologne. Ils (les japonais) ont un bon style de jeu. Contre la Colombie, ils ont gagné. Nous respectons l'équipe adverse et il faudra faire le maximum pour les contrer", a-t-il ajouté.