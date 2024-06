Sadibou Marong, directeur du bureau Afrique subsaharienne de RSF : « On a vu des atteintes très graves contre les libertés de la presse … »

Le directeur du bureau Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières, se dit très préoccupé par la situation de la liberté de la presse au Sénégal ces dernières années. "On a vu des atteintes très graves contre les libertés de la presse, avec de nombreux cas d'agressions, d'interpellations et de poursuites judiciaires visant des journalistes", déplore-t-il.



Selon M. Marong, beaucoup de ces exactions ont été notées entre 2021 et 2024 avec notamment l’épisode impliquant une autorité administrative en l’occurrence le préfet de Dakar qui avait publiquement demandé aux forces de disperser la presse à coups de gaz lacrymogènes.