SOUVENIRS – Les adieux de Mamadou Moustapha Bâ aux députés qui l’acclament fortement. 

Arraché à l’affection des Sénégalais, Mamadou Moustapha Bâ laisse derrière lui une belle image d’un commis de l’État affable et très aimé partout où il est passé. Dans cette vidéo, il fait ses adieux aux parlementaires : « Merci pour tout, honorables députés. Vous allez me manquer. ». On le voit, sourire aux lèvres, fortement acclamé après un brillant exposé devant l’hémicycle. Son soudain rappel à Dieu survenu ce lundi 04 novembre 2024 à Paris laisse un vide , un grand vide chez les Sénégalais qui l’ont connu et côtoyé. DakarActu présente à sa famille éplorée ses sincères condoléances et prie pour que Dieu accueille le disparu dans le meilleur de Ses Paradis !