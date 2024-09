SINISTRE À TOUBA – Enfin du concret ! Maïmouna Dièye met « entre les mains du Khalife » 50 millions, 100 tonnes de riz et diverses autres denrées

Pour un acte concret, c’en est une ! Le premier, véritablement, qui mérite d’être signalé. En effet, le ministre de la Femme et des Solidarités est venu au chevet des sinistrés avec un appui assez conséquent. Le plan Orsec n’est toujours pas déclenché, mais on n’en est guère loin. Rien que pour aujourd’hui, trois ministres, accompagnés par l’armée, ont fait le déplacement. Devant le khalife et « entre ses mains », Maïmouna Dièye a déposé ce qui suit : « 10 camions hydro-cureurs, 50 électropompes dont 30 déjà distribuées, 1 motopompe de 1000 m3, 700 lits pivots, 1200 matelas, 15 tentes de 100 places – 50 millions pour l’achat de carburant ».



L’armée a, de son côté, signale-t-elle, deux camions de transport. 5000 moustiquaires imprégnées seront distribuées, en plus de lots de produits détergents. Les autres objets répertoriés sont des nattes, des bassines, des éventails, de l’eau, des tee-shirts, des cartons d’huile, etc.