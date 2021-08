SÉNÉGAL : Début de l'examen du BFEM ce matin.

La session 2021 du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) a démarré ce lundi sur l’étendue du territoire sénégalais.



Au total, 189.796 candidats sont en lice pour cet examen, dont 104.927 filles, soit 55, 28% des potaches, contre 180.717 candidats l’année dernière.



Les candidats sont répartis à travers 1.105 centres abritant 1.232 jurys. Comparé à 2020, le nombre de candidats a connu une hausse de près de 10.000 candidats.



Comme l’année dernière, c’est la région de Thiès (70 km) qui compte le plus de candidats avec un total de 31.000 potaches.



Selon le directeur des examens et concours au ministère de l’Education nationale, Amadou Moctar Ndiaye, la levée des épreuves a été entamée depuis le 2 août et s’est terminée samedi.



M. Ndiaye rassure que toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement des épreuves dans toutes les académies du pays.