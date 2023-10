SARAYA/Autonomisation des femmes: PCD Moussa Danfakha et ses partenaires octroient 39 millions de Francs CFA à 26 GPF du département

Au total ce sont 26 Groupements de femmes des six communes du département qui ont reçu ce mercredi 18 octobre 2023, un financement de 39 millions de Francs CFA du Conseil Départemental de Saraya et ses partenaires du programme éco 3.0, UNFPA et la Lumière. Ce programme a pour objectifs 0 décès maternel, 0 violence basée sur le genre.



A en croire Moussa DANFAKHA, Président du Conseil Départemental ce partenariat tripartite revêt un double aspect à savoir l’autonomisation des femmes pour financer leurs activités génératrices de revenus (AGR) et l’amélioration des conditions de vie et sanitaires des femmes. A ce propos, mille (1 000) femmes seront enrôlées dans le programme de la Couverture Maladie Universelle (CMU).



La cérémonie de remise de l’enveloppe présidée par le Préfet de Saraya s’est tenue dans les locaux du Conseil Départemental en présence des Présidentes de GPF.



« Ce financement de 39 millions pour 26 groupements de femmes touche globalement 650 femmes. Elles seront formées sur la gestion économique et administrative de leurs organisations » explique Aliou BAKHOUM de l’ONG LA LUMIERE

Le Préfet a indiqué toute sa satisfaction lors de cette activité qui revêt un double caractère à savoir l’autonomisation des femmes et la dimension santé avec l’enrôlement de 1 000 femmes dans la CMU. « Aussi deux jeunes seront recrutés dans ce sens pour accompagner les groupements dans leurs activités. Je remercie la SGO qui dans les fonds alloués à la Collectivité Territoriale (Conseil Départemental) a contribué à hauteur de 15 millions de F CFA » explique Moussa DANFAKHA.



Pour rappel, l’année dernière ce sont dix (10) groupements de femmes qui ont été financés dans ce programme éco 3.0. Un financement de 1.500.000 F CFA remboursable en un an sans intérêt.



Selon le Chef de l’Exécutif départemental, Cyprien Antoine BALLO ceci entre en droite ligne avec la vision du Chef de l’Etat Macky SALL, pour l’autonomisation économique des femmes. Il a salué l’engagement du Président du Conseil départemental pour l’amélioration des conditions de vie des femmes.



Par la voix de la Présidente de leur coopérative Yakharé DANFAKHA, les femmes ont remercié MOUSSA et ses partenaires.