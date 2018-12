SAINT-LOUIS : En tournée de sensibilisation nationale, les prestataires de la SENELEC exigent une meilleure prise en charge de leurs doléances

Une délégation de l'Amicale nationale des travailleurs de la SENELEC était à Saint-Louis dans le cadre d’une tournée de sensibilisation et d'informations au niveau de ses membres. Une rencontre qui a permis aux responsables syndicaux d’attirer l'attention des pouvoirs publics sur les problèmes auxquels ils sont confrontés depuis plusieurs années. Ces travailleurs qui sont en grande partie constitués de prestataires, ont laissé entendre que leur situation professionnelle est toujours confuse, car ils ne bénéficient d’aucun privilège ni avancement depuis qu’ils ont intégré cette entreprise.

Ces prestataires qui sont victimes d'une injustice notoire dans cette entreprise, sont montés au créneau pour dénoncer avec la dernière énergie l'attitude des responsables de la SENELEC à leur égard. De l'avis de leur coordonnateur national, bon nombre de travailleurs n'ont jusqu'à présent pas eu de promotion dans l'exercice de leur travail, s'y ajoutent les retards de salaires notés depuis plusieurs mois pour beaucoup d'entre eux. Une situation par rapport à laquelle Timothée Coly et ses collègues interpellent le directeur général et le président Macky Sall afin que leurs conditions de travail s’améliorent. Rappelons que cette tournée de l'Amicale nationale des travailleurs de la SENELEC a débuté par Thiès, Ziguinchor, Fatick et aujourd’hui Saint-Louis.