SAINT - LOUIS / Abdoulaye Sylla retrouve la ville qui l’a vu grandir : « Cette ville est fatiguée car oubliée mais l’État ne peut pas tout faire »

Après Kebémer , Abdoulaye Sylla et son cortège se sont rendu dans la capitale du Nord. La tête de liste nationale de « And Bessal Sénégal » a rappelé avoir passé une partie de sa jeunesse dans cette ville. Malheureusement, fait-il observer, « Saint- Louis est fatiguée car oubliée ». Abdoulaye Sylla martèle , néanmoins, que l’État ne peut pas tout faire. Il promet , si jamais les populations lui donnaient une majorité, de changer le visage de la vieille ville avec de nouvelles structures scolaires, sportives et surtout en créant des emplois pour résorber le fort taux de chômage qui gangrène la jeunesse.