Rufisque / Fonds de dotation et de concours 2023 : la ville hérite de 147 308 645 FCFA et 314 481 662 FCFA pour le Conseil départemental

La clé de répartition des fonds de dotation et de concours pour le compte de l’année 2023 a été rendue publique, par les services de l’État.



Pour les collectivités territoriales du département de Rufisque, la répartition du fonds de dotation de la décentralisation entre les départements, les communes et les services de l'État au titre de l'année 2023 révèle qu’un montant de 213 729 834 FCFA a été alloué au Conseil départemental de Rufisque. Dans le même registre, la Ville de Rufisque a reçu 114 280 356 FCFA. Les communes de Rufisque Ouest, Rufisque Est et Bargny ont reçu chacune 40 580 356 FCFA.



Pour les fonds de concours alloués aux départements et communes au titre de l'année 2023, le Conseil départemental de Rufisque a obtenu 101 751 828 FCFA et 33 028 289 FCFA seront versés pour le compte de la Ville Rufisque. Les communes de Rufisque Est, Rufisque Nord et Rufisque Ouest ont été mieux servies dans ce registre en ayant reçu respectivement 51 541 665 (EST), 67 532 992 (NORD) et 36 167 876 (OUEST). En somme, pour la ville de Rufisque ce sont 147 308 645 FCFA qui ont été alloués et 314 481 662 FCFA pour le Conseil départemental...