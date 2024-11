Rokhy Ndiaye s'engage pour le bitumage de la route passant par Sibassor, Ndiabel et Dya et invite les populations à enterrer définitivement l’ancien régime de Macky

Pour les militants et sympathisants de Pastef à Dya (Kaolack), la victoire est déjà acquise pour ces législatives du 17 novembre. Ils l’ont fait savoir lors de la visite de la députée Rokhy Ndiaye qui était dans ladite localité pour sensibiliser les populations sur les enjeux de cette 15ème législature, notamment pour mieux répondre, une fois réélue, aux attentes des populations de Dya. Lesquelles, depuis des décennies ont en vain sollicité, les autorités des pouvoirs précédents, pour le bitumage de la route passant par Sibassor, Ndièbel et Dya. Qui, d’après Rokhy Ndiaye « sera au cœur des priorités de ce nouveau gouvernement car, c’est une urgence », avant de s’en prendre au régime sortant de Macky. « Si les gens qu’ils avaient élu étaient assez responsables, ils n’allaient pas laisser les populations du département de Kaolack continuer de vivre dans la pauvreté avec de réels problèmes liés aux chômages des jeunes, dans la prise en charge sanitaire et sur le plan économique », a-t-elle précisé. Selon elle, « le bitumage de cette route est une urgence et fait partie des priorités de ce nouveau gouvernement. » Elle a aussi invité les populations à « confirmer leur engagement derrière la coalition Diomaye-Sonko en enterrant définitivement l’ancien régime par une victoire éclatante dans les urnes au soir du 17 novembre. »