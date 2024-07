Révélation de Babacar Coulibaly, SG de l'Association "Saafara Hépatite Sénégal" : "La prise en charge est trop chère!"

Le secrétaire général de l'association Saafara Hépatite Sénégal est revenu sur la prise en charge de la maladie Hépatite B.

Dans un entretien accordé à Dakaractu, Babacar Coulibaly estime qu' " au minimum, on peut débourser 70 à 80 mille francs lors d'un rendez-vous.

Car, dit-il, "on doit faire une échographie, une charge virale, un fibroscan pour un pays où les salaires sont moyens. Pour le moment, il n'existe pas de subventions pour le malade mais certains médicaments sont subventionnés".

Mieux, souligne M Coulibaly, "on profite de cette occasion pour demander aux autorités, le programme national de lutte contre les Hépatites et le ministère de la santé à travers le DLM, Dr Mouhamadou Moustapha Diop d'aider les malades, " même si on ne peut pas avoir une gratuité; d'avoir une subvention sur la prise en charge".