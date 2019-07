Réunion entre Idy, Gakou et Khalifa Sall à Rebeuss lundi : Le report des locales au menu de l’entrevue?

Les élections locales devraient être renvoyées à une date ultérieure. Prévues ce 1er Décembre, elles connaîtront un nouveau renvoi. Une décision qui a trouvé un écho favorable auprès de la société civile et des partis politiques lors de la rencontre dans le cadre du dialogue national. La veille, on nous informe qu’Idrissa Seck de Rewmi et Malick Gakou du Grand Parti, ont rencontré Khalifa Sall pendant deux tours d'horloge à Rebeuss. Même si Dakaractu ne peut pas affirmer de façon claire que les discussions entre les trois hommes ont tourné autour de cela, la question n’a certainement pas dû être éludée, étant donné son importance. D’autant plus que les trois hommes ont en commun d’épouser souvent les mêmes idées sur le plan politique. L’avenir nous édifiera...