Retard économique du Fouta - Sonko « lapide » les députés aux discours ethnicistes et accuse le défunt régime d’avoir oublié cette partie du pays .

À ces députés qui ont évoqué le drastique retard économique du Fouta et souhaiter une meilleure considération de l’État ( ils sont deux) , le Premier ministre n’a guère été tendre dans sa réponse à l’occasion de la sa DPG. Ousmane Sonko les accuse vertement de verser dans l’ethnicisme au moment où l’urgence est partout. «

Le travail ne fait que démarrer . On doit nous juger par rapport aux actes que l’on pose . Je suis resté trois tours d’horloge à écouter les députés et j’ai pas entendu des critiques essentielles sur le Déclaration de Politique Générale. (…). Arrêterons de faire cette politique qui met en avant les ethnies et les races . Si le Fouta est en retard , c’est à cause de vous . Je ne fais pas attention à la religion, à la tarikha ou à l’ethnie des gens . C’est la raison pour laquelle nous avons proposé des pôles . Nous avons dépassé ces détails . Il y a des réalités sociologiques à prendre en considération ». Ousmane Sonko ne manquera pas de jeter une grosse prière dans le jardin de ce député qui a préféré s’exprimer en pular . « Il faut arrêter. Pourquoi parler une langue que je ne comprends pas? ».