Retard de paiement de la prime de rendement : Les syndicats de l'ONAS en colère

Les syndicats de l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) ont exprimé leur mécontentement lors d'une assemblée générale tenue ce jeudi, en raison du retard dans le paiement de la prime de rendement. Bien que cette prime, attribuée pour récompenser les efforts des travailleurs, ait été validée par le conseil d'administration de l'ONAS depuis juin 2024, aucun versement n'a été effectué jusqu'à ce jour.



Les syndicats ont dénoncé ce manque de reconnaissance, soulignant que les travailleurs ont rempli leur mission avec succès, comme en témoigne l'exceptionnelle performance de l'année 2023.







Malgré plusieurs démarches auprès des autorités compétentes, tant internes qu'externes, aucune réponse officielle n'a été donnée, ce qui a engendré frustration et démotivation parmi les agents. Les syndicats ont appelé l'autorité à prendre des mesures rapides pour résoudre cette situation et apaiser les tensions, dans l'espoir que le régime actuel tienne ses promesses de progrès et de justice sociale.