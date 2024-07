Représentation syndicale : Le ministre du Travail révèle ce que risque les chefs d’entreprises " véreux "

Le ministre du Travail et des Relations avec les Institutions a démarré sa tournée nationale de visite des entreprises et sociétés à l’hypermarché Exclusive de Dakar. Après avoir pris langue avec la direction, le personnel et une visite des lieux de travail des employés, Yankhoba Diémé a constaté deux irrégularités majeures : l’inexistence de syndicat du personnel qu’il a enjoint à la direction à tenir des élections de représentativité qui se tiendront finalement le 06 juillet.



L’autre point majeur, porte sur le recrutement de personnel étranger. Sur ce dernier point, le ministre a donné un ultimatum de 10 jours à la direction pour lui envoyer les dossiers de ce personnel qui avoisine la quarantaine sur sa table de bureau. Une injonction que la direction a promis d’exécuter à la lettre sans broncher ni rouspéter.





Aussi ajoute-t-il, « nous leur avons donné un ultimatum de six jours pour régulariser d'autres employés au-delà de la cinquante déjà régularisée depuis le début de la descente de l’inspection du travail » dit le ministre.