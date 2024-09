[Reportage] Des rires aux larmes : Vie des enfants face aux cancers pédiatriques, un combat silencieux

Des enfants se battent chaque jour contre le cancer, une réalité qui les prive de leur enfance. Au lieu de jouer, ils font face à des épreuves déchirantes. Comme la plupart des mamans, Mame Diarra, originaire de Linguère a vu son troisième enfant etre diagnostiqué de cette maladie. Une situation qui l’a poussée à quitter sa ville pour chercher des soins à Dakar. Ce qui devait être une période joyeuse, à l’approche du Magal de Touba, s’est transformé en un long parcours de souffrance. « J'ai cru que c'était un simple problème », confie-t-elle avec les larmes aux yeux.



Ndèye Dieng vit une expérience similaire. Après avoir appris que son enfant était malade, elle a abandonné sa ville natale, espérant un retour rapide. Les mois passent, et le combat pour des soins adéquats devient épuisant. « Nous avons besoin de soutien", déclare-t-elle, fatiguée par cette épreuve.



Une adolescente gambienne, récemment diagnostiquée, voit ses rêves s'éloigner. En classe de seconde, elle doit faire face à un retard scolaire dévastateur. « C’est dur, c’est très difficile et j’ai même été obligée de mettre en pause mes études et de venir à Dakar pour bénéficier de soins », confie-t-elle, portant le poids de l’incertitude.







Ces familles se heurtent à des obstacles financiers énormes et lancent un appel urgent aux autorités pour une prise en charge adéquate. « Nous ne pouvons pas lutter seuls, on a vraiment besoin d’aide et de soutien », insistent-elles.







Leurs histoires, bien que tragiques, rappellent l'importance de la solidarité. Ensemble, nous pouvons faire la différence et redonner de l’espoir à ces jeunes qui méritent un avenir meilleur...