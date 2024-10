Rentrée scolaire à Ziguinchor : plusieurs écoles sous les eaux

À Ziguinchor, la rentrée scolaire du personnel enseignant et administratif a été effective ce Jeudi. Plusieurs établissements ont vu la présence des enseignants, ce qui a été le cas au lycée El Hadji Oumar Lamine Badji de Djibock où sur les 70 enseignants, 64 ont répondu présent ce 03 octobre. Les élèves sont attendus dans les classes pour le 07 octobre, mais ce qui fait craindre c'est la situation des établissements envahis par les herbes et les eaux stagnantes.



Au CEM Kandé Baneto qui polarise près de mille élèves, les conditions sont loin d’être réunies pour un démarrage effectif des cours. En ce jour de rentrée pour le personnel enseignant et administratif, le décor de l’établissement renseigne de l’u à trouver des mesures concrètes .

"La cour est envahie par des herbes, les toilettes sont dans un état piteux, les salles de classes sont insalubres en ce moment, on ne peut pas mettre les élèves dans ces conditions", explique Noumo Diatta, principal du CEM Kandé. Ce dernier propose la délocalisation de l’école notamment pour ceux des classes d’examens.

Au CEM Lyndiane 2 les stigmates des manifestations politiques qu’a connues la ville de Ziguinchor sont toujours visibles.

Cette situation fait douter le principal du CEM qui mise sur les frais d’inscription pour réparer les tables bancs, les fenêtres et toitures endommagées. ‘’La situation du CEM Lyndiane 2 n’est pas reluisante, l’année dernière nous avons été victime de saccages lors des manifestations politiques. Récemment une tornade a également emporté la toiture d’un bâtiment de 8 salles de classe. Le bloc administratif a été endommagé. Nous comptons sur les bonnes volontés et les frais d’inscription pour pouvoir réparer ce qui est possible", souhaite Mamadou Diallo, le Principal du CEM Lyndiane 2.

Tout comme à l’école de Belfort, la face hideuse du CEM Tété Diadhiou fait craindre son principal qui a reçu le personnel enseignant ce 03 Octobre, dans cet établissement situé au centre-ville de Ziguinchor plusieurs salles de classes sont envahies par les eaux de pluie. ‘’Nous sommes inondés actuellement et pour faire le désherbage c’est tout à fait compliqué. Le jour de l’ouverture pour les élèves, il nous sera difficile de laisser les élèves accéder aux classes dans ces conditions", a fait savoir Maïmouna Diatta.

Dans la commune de Ziguinchor seulement quelques écoles sont dans les conditions pour démarrer les cours, c’est le cas du Lycée Djignabo qui a été récemment réfectionné.

L’espoir est permis avec la prochaine journée nationale de nettoiement dédiée aux établissements scolaires, à Ziguinchor les appels se multiplient pour inviter les communautés à sortir massivement pour rendre propre les écoles et créer les conditions d’ouverture normale des classes.

Le Premier ministre Ousmane Sonko est attendu à Ziguinchor pour présider cette journée selon plusieurs sources proches de l’ancien maire de Ziguinchor...