Rentrée 2025-2026 / Sandaga : les livres « par terre » menacés par la chute des ventes et la montée du digital


À Dakar, le marché de Sandaga, habituellement bondé à l’approche de la rentrée scolaire, peine à retrouver son effervescence. Les vendeurs de livres installés à même le sol appelés (par terre) constatent une baisse inquiétante de leur clientèle. « Les années passées, à cette période, l’endroit était plein. Mais actuellement, rien ne va », regrette Mouhamed Cissé, dit Djim. Si certains commerçants se disent pessimistes, d’autres, à l’image de Cheikh Thiam, gardent l’espoir d’un afflux de parents de dernière minute.
 
Ces libraires de rue insistent sur leur rôle particulier dans l’approvisionnement scolaire. Contrairement aux grandes surfaces et librairies classiques, ils affirment proposer une large variété de livres, y compris des exemplaires rares ou introuvables ailleurs. « Nous avons des ouvrages neufs, anciens, parfois uniques. Et surtout, nous permettons l’échange de livres, ce qui aide énormément les familles qui n’ont pas beaucoup de moyens », souligne Dame Samb, surnommé l’avocat des livres.
 
Mais cette activité fait face à une autre menace : le développement du numérique. Avec la multiplication des livres en ligne et l’avancée de l’intelligence artificielle, les commerçants reconnaissent un impact sur leurs ventes. « Les jeunes lisent de plus en plus sur écran, mais cela fatigue les yeux et réduit la concentration », expliquent-ils. Selon eux, le livre physique garde toute sa valeur éducative et culturelle, loin des distractions numériques.
 
Entre crise économique et mutation technologique, les vendeurs de Sandaga redoublent d’efforts pour maintenir vivante la culture du livre tangible. À quelques jours de la rentrée 2025-2026, ils lancent un appel aux parents : continuer à investir dans l’achat d’ouvrages, non seulement pour soutenir leur commerce, mais surtout pour préserver le goût et la valeur de la lecture traditionnelle.
Autres articles
Mercredi 1 Octobre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Forum mondial de la cybersécurité : Macky Sall salue le rôle pionnier de l’Arabie saoudite dans la cyberdiplomatie

Forum mondial de la cybersécurité : Macky Sall salue le rôle pionnier de l’Arabie saoudite dans la cyberdiplomatie - 01/10/2025

Madiambal Diagne brise le silence : de la traque policière au rapt familial, récit explosif d’une fuite sous haute tension

Madiambal Diagne brise le silence : de la traque policière au rapt familial, récit explosif d’une fuite sous haute tension - 01/10/2025

150 kg de chanvre saisis à Djinack Bara : un trafic digne d’un film d’action, entre arrestations, révolte villageoise et fuite spectaculaire

150 kg de chanvre saisis à Djinack Bara : un trafic digne d’un film d’action, entre arrestations, révolte villageoise et fuite spectaculaire - 01/10/2025

Quand la Covid-19 rattrape les finances : l’ex-Dage du ministère de la Santé rattrapé par un mandat de dépôt

Quand la Covid-19 rattrape les finances : l’ex-Dage du ministère de la Santé rattrapé par un mandat de dépôt - 01/10/2025

Moussa Bocar Thiam sous pression : quand la justice fouille dans les comptes d’un ancien ministre

Moussa Bocar Thiam sous pression : quand la justice fouille dans les comptes d’un ancien ministre - 01/10/2025

ANALYSE : Comment l’exécution du mandat d’arrêt international contre Madiambal Diagne pourrait être bloquée par les principes de la justice française ? (L’analyse d’un juriste)

ANALYSE : Comment l’exécution du mandat d’arrêt international contre Madiambal Diagne pourrait être bloquée par les principes de la justice française ? (L’analyse d’un juriste) - 30/09/2025

Affaire Madiambal Diagne : Le journaliste constitue un pool d'avocats international

Affaire Madiambal Diagne : Le journaliste constitue un pool d'avocats international - 30/09/2025

Le Sénégal face à deux épidémies simultanées : Mpox et Fièvre de la Vallée du Rift

Le Sénégal face à deux épidémies simultanées : Mpox et Fièvre de la Vallée du Rift - 30/09/2025

Expulsion controversée / Forcing Bancaire ?: Attijari veut expulser Bocar Samba Dièye de ses propres immeubles malgré 11 milliards de dommages et intérêts

Expulsion controversée / Forcing Bancaire ?: Attijari veut expulser Bocar Samba Dièye de ses propres immeubles malgré 11 milliards de dommages et intérêts - 30/09/2025

Famille de Madiambal sous mandat de dépôt : 1,176 milliard présumé blanchiment … bien loin des 21 milliards annoncés… une affaire d’État en gestation

Famille de Madiambal sous mandat de dépôt : 1,176 milliard présumé blanchiment … bien loin des 21 milliards annoncés… une affaire d’État en gestation - 30/09/2025

Diffusion de fausses nouvelles : Pape Mahawa Diouf en position de garde à vue

Diffusion de fausses nouvelles : Pape Mahawa Diouf en position de garde à vue - 29/09/2025

Macky Sall se prononce sur « la dette cachée » : « C’est un non-sens »

Macky Sall se prononce sur « la dette cachée » : « C’est un non-sens » - 29/09/2025

Saint-Louis : 21 cas confirmés de fièvre de la Vallée du Rift, dont 7 décès

Saint-Louis : 21 cas confirmés de fièvre de la Vallée du Rift, dont 7 décès - 29/09/2025

Ouest Foire :

Ouest Foire : " 5 bébés retrouvés dans les ordures..." dans le passé, délégués et habitants dénoncent l’anarchie et l’absence de recasement - 29/09/2025

Bras de fer perdu : Bocar Samba Dièye expulsé de ses propres immeubles après le désaveu du Tribunal !

Bras de fer perdu : Bocar Samba Dièye expulsé de ses propres immeubles après le désaveu du Tribunal ! - 29/09/2025

Money Express dans la tourmente : La Poste Burkina réclame 7,1 milliards et pousse vers la liquidation !

Money Express dans la tourmente : La Poste Burkina réclame 7,1 milliards et pousse vers la liquidation ! - 29/09/2025

Cambriolage Spectaculaire chez la Famille de Madiambal Diagne : un casse aussi discret qu’inquiétant

Cambriolage Spectaculaire chez la Famille de Madiambal Diagne : un casse aussi discret qu’inquiétant - 29/09/2025

Madiambal Diagne : un lundi de vérité pour sa famille, son « marabout » et une affaire aux 21 milliards

Madiambal Diagne : un lundi de vérité pour sa famille, son « marabout » et une affaire aux 21 milliards - 29/09/2025

Lisca - Octobre Rose 2025 : 2 625 marcheurs unis contre le cancer du sein au Sénégal

Lisca - Octobre Rose 2025 : 2 625 marcheurs unis contre le cancer du sein au Sénégal - 29/09/2025

Le PR Macky Sall lorgne l’ONU : « Je ne suis pas candidat… mais je ne l’écarte pas si ... »

Le PR Macky Sall lorgne l’ONU : « Je ne suis pas candidat… mais je ne l’écarte pas si ... » - 28/09/2025

Déguerpissement à Keur Massar: vive altercation entre le maire Bilal Diatta et les marchands ambulants

Déguerpissement à Keur Massar: vive altercation entre le maire Bilal Diatta et les marchands ambulants - 28/09/2025

Aéroport de Dakar : une mule arrêtée avec 1 kg de cocaïne soigneusement dissimulé

Aéroport de Dakar : une mule arrêtée avec 1 kg de cocaïne soigneusement dissimulé - 28/09/2025

Cusems : 30 millions de francs CFA mystérieusement détournés des comptes du syndicat !

Cusems : 30 millions de francs CFA mystérieusement détournés des comptes du syndicat ! - 27/09/2025

Manifestation Pacifique à Louga : la population dans la rue, exige la libération de Moustapha Diop

Manifestation Pacifique à Louga : la population dans la rue, exige la libération de Moustapha Diop - 27/09/2025

Affamé, il “vole” une corde : un docker du Port de Dakar condamné pour une sangle de 2 000 F CFA

Affamé, il “vole” une corde : un docker du Port de Dakar condamné pour une sangle de 2 000 F CFA - 27/09/2025

Hôpital Abass Ndao : le “scandale” de faux médecins se dégonfle, deux agents libérés mais une zone d’ombre persiste

Hôpital Abass Ndao : le “scandale” de faux médecins se dégonfle, deux agents libérés mais une zone d’ombre persiste - 27/09/2025

Nucléaire: le président iranien dit que les Etats-Unis ont exigé de l'Iran

Nucléaire: le président iranien dit que les Etats-Unis ont exigé de l'Iran "de leur céder tout" son uranium enrichi - 27/09/2025

Mandat d’arrêt international : Madiambal Diagne contre-attaque , annonce son retour volontaire au Sénégal et de se présenter à la justice sénégalaise

Mandat d’arrêt international : Madiambal Diagne contre-attaque , annonce son retour volontaire au Sénégal et de se présenter à la justice sénégalaise - 27/09/2025

Poursuites contre Macky Sall : Bassirou Diomaye Faye insiste sur une justice « juste et équitable »

Poursuites contre Macky Sall : Bassirou Diomaye Faye insiste sur une justice « juste et équitable » - 26/09/2025

« Dette cachée » : « Nous voulons que le FMI presse le pas pour que nous sachions sur quel pied danser! » (BDF)

« Dette cachée » : « Nous voulons que le FMI presse le pas pour que nous sachions sur quel pied danser! » (BDF) - 26/09/2025

RSS Syndication