Renégociation des contrats pétroliers: « c’est interessant de pouvoir refaire le point. » (Dr Pape Mamadou Touré, expert-écrivain).

Le Sénégal a lancé un processus de réévaluation des contrats pétroliers et gaziers. En effet, le gouvernement d’Ousmane Sonko a récemment installé le comité d’experts chargé de conduire les travaux pour un réexamen des contrats dans le secteur. Aux yeux de l’expert en la matière et écrivain Dr Pape Mamadou Touré, c’est une bonne chose.



« C’est interessant de pouvoir refaire le point entre les contrats qui ont été renégocié pour certains il y’a plus de 10 ans ou 20 ans donc il est important de pouvoir analyser l’environnement économique parce que ce qu’on observe souvent dans les contrats c’est ce qu’on appelle les clauses de stabilité fiscale. Mais cela n’empêche qu’il est possible de revoir tout ce qui est mécanisme d’indexation des prix pour s’assurer en fait lorsque vous êtes dans un environnement qui est porté par des hausses de tarifs qui permettent d’engranger de meilleures ressources, à ce moment, discuter est nécessairement parce que rien n’interdit une renégociation. », a indiqué l’auteur de de l’ouvrage intitulé « Comprendre l'univers économique et juridique des activités pétrolières au Sénégal: Une fenêtre ouverte sur le monde ». Dr Pape Mamadou Touré qui procédé, ce 07 septembre, à la cérémonie de dédicace de son livre relève un intérêt particulier dans la réévaluation des contrats pétroliers et gaziers.



« Je crois qu’il est de l’intérêt à la fois des pétroliers et des autorités publiques de pouvoir mettre au devant des discussions sur l’ensemble des problématiques liées à l’actualisation des contrats. », a-t-il expliqué.







Expert maritime agréé, juriste, économiste, business analyst et géopolitologue, titulaire d'un doctorat en régulation (UCAD) ainsi que de 7 masters (France), en droit, économie, management et relations internationales, Dr Pape Mamadou Touré soulève dans son œuvre des références conceptuelles avec des thèmes classiques marqués par une rétrospective historique. Il retrace en même temps l’histoire du pétrole au Sénégal depuis les années 60.