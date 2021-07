Remise de diplômes : L’Institut Polytechnique Panafricain lance sur le marché 350 diplômés en architecture et génie civil

L'institut Polytechnique panafricain a célébré ses étudiants ce Samedi 24 Juillet 2021 à travers une cérémonie de remise de diplômes à plusieurs promotions réunies qui constitueront les futurs architectes et ingénieurs en génie civil et informatique de l'Afrique. 350 étudiants au total, tous diplômés après une formation à l'IPP. Un événement d'une grande portée pour l'institut qui organisait pour la toute première fois depuis la création de l’école en 2008, un rendez-vous du genre.



Sous la présence effective du parrain, Abdoulaye Baldé, député-maire de Ziguinchor, les lauréats ont reçu leurs brevets après plusieurs années d'efforts soutenus. D'ailleurs, le parrain s'est félicité du choix porté sur sa personne. Devant les récipiendaires, il a insisté sur la mission qui les attend dans le cadre du développement de l'Afrique, notamment à travers l'érection d'infrastructures modernes.



Depuis sa création en 2008, l’Institut Polytechnique Panafricain c'est au moins 205 architectes formés et 553 ingénieurs encadrés en génie civil. Avec la reconnaissance du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES) et de l'Autorité nationale d'Assurance Qualité de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Anaq SUP) les diplômes décernés par l'IPP revêtent un cahet international, a précisé Bara Diop, le directeur exécutif.



À ce jour, l'IPP accueille pas moins de 24 nationalités africaines et européennes. Une manière de mettre en exergue la vocation panafricaine de l'institut.