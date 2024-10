Rejet du recours contre la candidature de Sonko : ce qui a motivé la décision du Conseil constitutionnel (Document)

Le mandataire de la coalition Takku Wall Sénégal, Magatte Sy, avait déposé lundi dernier un recours auprès du conseil pour l’invalidation de la candidature de la tête de liste de Pastef. Le conseil constitutionnel déclare irrecevable la requête de la coalition de Macky Sall et Cie en leur signifiant que, concernant cette requête spécifique, l'article LO. 182 du Code électoral régit la question de l'inéligibilité des candidats à ce scrutin et que ce texte attribue exclusivement au ministre chargé des Élections le pouvoir de saisir, le cas échéant, le conseil constitutionnel pour statuer sur l'inéligibilité qu'à défaut d'une telle saisine par l'autorité compétente dans le délai prévu par la loi, la candidature est reçue. En conséquence, le recours introduit par le mandataire de la coalition TAKKU WALLU SENEGAL est irrecevable. Ainsi, cette décision relative à l’affaire n° 67/E/24 donne la possibilité à Ousmane Sonko de se présenter en tant que candidat investi et tête de liste de Pastef pour les élections législatives du 17 novembre 2024.