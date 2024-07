Régulation des coûts du loyer : Les nouvelles orientations du président de la République

Lors du conseil des ministres de ce jeudi, le chef de l’État a évoqué la nouvelle politique de promotion de l’accès au logement. Le président Bassirou Diomaye Faye a rappelé que la gestion de la problématique des loyers et la construction de logements sociaux demeurent des urgences sociales. Il a ainsi demandé au Premier Ministre d’engager, sans délais, avec les Ministres concernés et les associations de consommateurs, « l’évaluation des dispositifs

de régulation des coûts du loyer selon les spécificités de chaque zone ».



Le Président de la République a souligné l’urgence de faire le bilan exhaustif de l’état d’application de la loi de 2016-31 du 08 novembre 2016 portant loi d’orientation sur l’habitat social, de la gestion des pôles urbains créés, ainsi que des projets de construction de logements sociaux exécutés sur le territoire national. Dans cette perspective, il a indiqué au Ministre de l’Urbanisme et au Secrétaire d’Etat à l’Urbanisme et au Logement, la nécessité de renforcer la SICAP SA et la SN HLM dans leurs missions d’intérêt public à travers l’établissement d’une nouvelle doctrine pragmatique de promotion du logement social définie par l’État sur la base d’un Contrat d’Objectifs et de Moyens ambitieux avec une approche territoriale renforcée.