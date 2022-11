Refus de faire un test ADN, Me El Hadj Diouf évoque l’existence de prélèvements incriminants Ousmane Sonko…

Face à la presse ce lundi, Me El Hadj Diouf, l’un des avocats de Adji Sarr a fustigé l’attitude d’Ousmane Sonko lors de son audition par le doyen des juges, jeudi dernier. D’après la robe noire, dans l’affaire « sweet beauté » qui oppose sa cliente Adji Sarr au président du parti Pastef, le test ADN pourrait permettre de faire toute la lumière. À son grand regret, l’actuel maire de Ziguinchor a formulé un refus catégorique au motif d’un complot supposé. "Il sait pertinemment pourquoi il a refusé de faire le test..."

« S’il fait le test Adn Ousmane Sonko va tomber ! C’est inévitable et il le sait », martèle Me Diouf qui dit respecter le secret de l’instruction en cours tout en déclarant avoir des preuves tangibles de la culpabilité de Sonko. En effet, l’avocat a évoqué l’existence de prélèvements de fluides corporels qui seraient incriminants pour l’inculpé. Prenant rendez-vous dans un procès qu’il espère pour bientôt, Me El Hadji Diouf écarte toute possibilité d’aller vers un non-lieu dans ce dossier.