Reddition des comptes : « Les faits seront décortiqués de façon particulièrement transparente (…) les responsabilités situées », avertit le ministre de la Justice.

Prenant la parole lors du point de presse du gouvernement, ce jeudi 26 septembre, le ministre de la justice, Me Ousmane Diagne, a averti toutes les personnes susceptibles d'avoir commis des infractions, dans le cadre de la reddition des comptes. « Les faits seront décortiqués de façon particulièrement transparente, claire et objective, les responsabilités situées et les personnes susceptibles d'avoir eu à commettre des faits contraires ou en infraction avec la loi pénale en subiront toutes les conséquences de façon rigoureuse », a martelé le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, à la suite de l'exposé fait par le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération.



« Il revêt qu'à la lumière de ce que nous avons entendu, ces faits sont d'une gravité certaine et semblent revêtir une qualification pénale que les autorités judiciaires compétentes saisies vont devoir déterminer au moyen d'investigations qu'elles jugent appropriées. » Il est vrai que nous sommes dans un état de droit, les deniers publics. Dans le cadre de l'agencement juridique du pays, on a conféré un statut privilégié à nos deniers publics, et de ce point de vue, donc, il est vrai qu'il ne m'appartient pas a priori de juger de l'effectivité des faits. Il appartiendra donc aux autorités judiciaires et policières de le déterminer, c'est leur travail, a d'emblée expliqué le ministre de la Justice.



Ainsi, poursuit-il, « ce que je peux dire, c'est que ce sera fait avec le maximum de rigueur, de transparence et sous réserve des règles du principe de la présomption d'innocence », fait savoir Me Ousmane Diagne. Mais ce qui est certain, a indiqué le ministre, c'est que toutes les conséquences juridiques et judiciaires seront rigoureusement tirées, a-t-il averti.