Récital de Coran Senico : « les candidats étaient au nombre de 603 au départ, à ce jour il ne reste plus que 50 candidats …. »

Le secrétaire général du grand prix Senico, Serigne Talla Diop, au troisième jour du Grand prix Senico de récital de Coran qui se tient à l’Institut islamique de Dakar, est revenu sur le recrutement des 50 candidats.



En effet, ce concours lancé depuis le mois d’octobre 2021, a recruté dans les 46 départements du Sénégal. Sur les candidats qui étaient au nombre de 603 au départ, à ce jour il ne reste plus que 50 candidats, pour la phase finale.



Le vainqueur de ce tournoi aura comme récompense la somme de 20 millions de FCFA plus un billet de pèlerinage à la Mecque, le deuxième la somme aura 15 millions plus un billet pour le pèlerinage, le troisième la somme de 10 millions, le quatrième la somme de 8 millions, le cinquième la somme de 6 millions…