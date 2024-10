Réaction du PM Ousmane Sonko sur la baisse de la note Moody's du Sénégal : "Notre développement ne dépend pas du financement international..."

Le Premier Ministre Ousmane Sonko est revenu, ce vendredi 11 octobre 2024, lors d'une rencontre avec le président de la Jica, Dr. Akihiko Tanaka sur la baisse légère de la note Économique du Sénégal. "Ce que je voudrais dire au peuple Sénégalais..., c'est qu'un peuple ne se développe que par lui-même. Savez vous que, nous avons fait récemment un exercice de vérité pour dire aux Sénégalais ce qu'il en était, certains ont crié au loup en disant que nous aurions dû mentir au peuple sénégalais pour éviter de nuire à l'image du Sénégal", se désole-t-il.

De l'avis d'Ousmane Sonko, "nous ne sommes pas dans cette relation avec le peuple sénégalais, la vérité sera dite quelles qu'en soient les conséquences, mais pas pour nuire à l'image du Sénégal. Pour lancer un message très fort au peuple Sénégalais, c'est que ce qui nous a conduit à cette situation, c'est qu'on a souvent voulu se cacher derrière notre petit doigt et éviter d'affronter les réalités de face", regrette-t-il.

Toutefois, ajoute-il, "notre note a été très légèrement dégradée, nous attendions beaucoup plus, parce que même sur le plan international, les partenaires ont salué l'exercice de vérité. Mais si notre note a été dégradée, et après? Notre développement ne dépend pas du financement international, il dépend de nous", a martelé le Premier Ministre qui était en déplacement au Centre de Formation Professionnelle et Technique Sénégal-Japon, dans le cadre de la coopération japonaise.