Rapport annuel de performance et perspectives pour le ministère du travail : Abass Fall initie les concertations avec ses services

Le Ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, Abass Fall, a présidé ce jeudi, l’atelier consacré à l’évaluation des rapports annuels de performance pour l'année 2024 ainsi qu’à la planification des plans de travail annuels (PTA) pour 2025. Une séance de travail qui a réuni l’ensemble des services centraux du Ministère ainsi que les inspections régionales du travail et de la sécurité sociale.



L'objectif de cet atelier est d'analyser les résultats de l'année précédente afin d'en tirer des enseignements. Aussi, il s’est agi de définir des perspectives clairs pour l'année à venir. Une attention particulière sera également accordée à l'amélioration des performances des services, à la mise en place de stratégies efficaces et à la coordination entre les différentes entités pour assurer une gestion optimale et cohérente des activités du Ministère.