RUSSIE 2018 : La Suède bat la Corée du Sud (1-0)

Après la défaite de l'Allemagne contre le Mexique (0-1) dans le groupe F du Mondial, la Suède a réalisé une excellente opération en battant la Corée du Sud (1-0) ce lundi.



Un résultat logique, même si les deux équipes ont eu leur moment de domination. C'est d'abord la Corée du Sud qui imposait son rythme et qui s'installait dans la moitié de terrain adverse. A tel point que les Suédois ne parvenaient plus à sortir balle au pied. Sans conséquence pour les hommes d'Andersson, qui ne concédaient pas d'occasion et qui reprenaient le contrôle après un quart d'heure.



Avant de se procurer la plus grosse opportunité de ce premier acte, lorsque l'attaquant Berg, à bout portant, se heurtait au gardien coréen Jo, auteur d'un énorme arrêt ! Puis chanceux en voyant la tête de Claesson contrée passer à côté. Autant dire que l'on n'assistait pas à un grand spectacle. Heureusement, ça s'animait en seconde période avec des opportunités des deux côtés. Maladroit ce lundi, Forsberg expédiait sa frappe au-dessus. Tandis que le milieu coréen Koo voyait sa tête faire trembler le petit filet… extérieur !



A ce moment, on commençait à craindre le premier 0-0 du tournoi. Jusqu'au penalty accordé à la Suède grâce à l'aide de l'assistance vidéo. La faute de M-W. Kim sur Claesson était pourtant évidente. En tout cas, le défenseur central Granqvist (1-0, 65e) en profitait pour ouvrir le score et donner la victoire aux siens, puisque les guerriers Taeguk poussaient trop timidement en fin de rencontre. Victoire pour la Suède qui met une sacrée pression sur l'Allemagne avant leur duel samedi (20h).