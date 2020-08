(REPORTAGE) JOURNÉE DE L'ARBRE / Quand les arbres à ombrage s'imposent entre Touba et Mbacké.

Ce dimanche 09 août est célébré au Sénégal la journée de l'arbre. Une occasion privilégiée pour découvrir le degré de pénétration des plantes et arbres dans nos foyers entre Touba et Mbacké.

Dans ce reportage, Dakaractu-Touba a rencontré un vendeur de plantes et un passionné des arbres...