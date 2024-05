Projet GTA : Le FPSO est arrivé dans les eaux sénégalo-mauritaniennes

Le projet de Greater Tortue Ahmeyim (GTA) a fait de grands pas dans la production, le traitement et le stockage du gaz. Après 6 jours de voyage depuis les Îles Canaries de Las Palmas, l’unité flottante de production et de stockage de Gaz (FPSO) est arrivée ce samedi sur le champ GTA à la frontière sénégalo-mauritanienne, apprend-on du communiqué de Petrosen.







Dans la mise en œuvre de ce projet gazier, le FPSO fait partie des éléments essentiels et une pièce déterminante. Actuellement à 92,5%, le reste des activités du FPSO sera complété dans les eaux sénégalo-mauritaniennes où le FPSO sera mis en service en vue de la production du gaz. Dans cette phase de mise en service , une interconnexion avec les différents équipements sous-marins avant le démarrage de cette usine flottante sera de mise.







Pour rappel, le FPSO sert à faire un premier traitement du gaz pour séparer ce dernier d’autres éléments qui l’accompagnent durant la production notamment l’eau et le condensat.



Lors de ce prétraitement, « le gaz traverse différents modules de stabilisation et de conditionnement qui permettent d’avoir un produit qui répond aux normes et spécifications d’export vers le hub-terminal » informe Petrosen.