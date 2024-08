Propagation du Mpox ou variole du Singe en Afrique de l’Ouest : L’OMS annonce l’inquiétude de la variante clade 1b

L’apparition du variant clade 1b inquiète l’organisation mondiale de la santé (OMS). Un nouveau virus qui fait des ravages en Afrique centrale est enregistré dans certains pays de l’Afrique de l’Ouest. Ainsi, un atelier régional de formation sur le diagnostic moléculaire du virus de la variole du singe est tenu ce lundi 26 août 2024 pour trouver des solutions cliniques à ce variant.





« On appelle le nouveau variant le clade 1b. Il constitue notre inquiétude majeure. Il y a eu le clade 1a et le clade 2. Mais le clade 1b qui est apparu depuis un certain temps est un nouveau germe » annonce le représentant de l’OMS à Dakar.





Le professeur Thierno Barry renseigne que l’organisation mondiale de la santé a fait un exercice de cartographie des capacités de vulnérabilité des pays affectés. « On essaie de construire à partir des acquis de la Covid-19. Il faut éviter la stigmatisation des personnes atteintes » a-t-il lancé à l’ouverture de l’atelier organisé par l’organisation Ouest-Africaine de la Santé (OOAS) et l’Institut Pasteur de Dakar.