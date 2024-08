Promotion des droits de l’homme: le bureau régional Afrique de l’IHRC-RFT s’implante à Dakar

Le siège du Bureau régional Afrique de la Commission Internationale des Droits de l'Homme - Fonds de secours (IHRC-RFT) a, officiellement, ouvert ses portes dans la capitale sénégalaise. L’organisation qui bénéficie d’un statut consultatif spécial auprès de l'ECOSOC des Nations Unies depuis 2016, a procédé ce 02 août, au lancement de ses activités à Dakar en présence de SE Muhammad Sahid Amin KHAN, Président Mondial de l’IHRC, SE Tivlumun Innocent Ahure, Directeur Général Mondial, SE Ambassadeur Zein Abu, Premier vice-président (mondial) et SE Mbacké DIOP, Administrateur principal du Bureau de coordination pour l'Afrique et Directeur du Sénégal.







L’IHRC-RFT a pour mission de soutenir les réformes de l'Union Africaine et de l'Organisation des Nations Unies pour une croissance inclusive, la défense de la Charte des droits de l'homme des Nations Unies. Sa signature du pacte du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations - Unies a renforcé sa capacité à promouvoir la protection des droits de l'homme. À ce titre, l'IHRC- RFT s'engage fermement dans la promotion des Objectifs de Développement Durable (ODD) horizon 2030, en collaborant avec des ONG locales dans 56 pays pour améliorer la qualité de vie et garantir l’inclusion.





L'universalité des Droits de l'Homme, la lutte contre la discrimination, la protection et la promotion des droits humains dans l'engagement pour la justice sont autant de questions adossées à la philosophie de l’organisation tout en incarnant des principes fondamentaux. L’IHCR - RFT entend soutenir l'État de droit et travailler pour que les acteurs de violations soient tenus responsables et que les victimes obtiennent réparation. Elle croit fermement en la collaboration et au partenariat avec les gouvernements, les organisations internationales, les ONG et la société civile. Dans une approche holistique, elle intégre les dimensions civiles, politiques, économiques, sociales et culturelles des droits de l'homme. En réponse aux crises et conflits, elle intervient pour protéger les populations vulnérables et documente les violations.



« Notre objectif général est de garantir à ce que les droits fondamentaux de chaque individu soient respectés et préservés, et que les violations des droits de l'homme soient efficacement traitées. Aujourd'hui, en ouvrant ce Bureau de coordination pour l'Afrique, nous réaffirmons notre engagement envers ces valeurs et nos objectifs», a indiqué l’administrateur principal du bureau pour l’Afrique de l’IHCR, l’ambassadeur Mbacké Diop. D’après lui, le bureau de coordination de Dakar de l’organisation de défense des droits de l’homme entend apporter l’expertise à mettre à la disposition des états pour que l’Afrique soit aux africains et qu’elle soit gouvernée par les africains.







La Commission Internationale des Droits de l'Homme - Fonds de secours a opéré principalement dans le secours humanitaire jusqu'au 22 novembre 2012 sous la présidence de Son Excellence le général Emile Lahoud, ancien président du Liban, date à laquelle l'IHRC - RFT est devenue une organisation intergouvernementale. Depuis lors, elle a établi des représentations diplomatiques dans plus de 72 pays et compte plus de 175 000 membres engagés dans la défense des droits de l'Homme.