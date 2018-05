Promotion des Tic : le DG de l’ADIE reçoit « le prix Ragnée» dans cette catégorie

Le Directeur général de l'ADIE M. Cheikh Bakhoum a reçu ce mercredi le prix Ragnée pour la promotion des TIC. Ce prix est une reconnaissance du travail accompli par l'ADIE dans le cadre de la modernisation de l'Administration sénégalaise.



L'ADIE qui est en effet le moteur de la transformation digitale de l'Administration, a réalisé plusieurs projets dont celui de la dématérialisation avec la plateforme TeleDAc, le projet Fichier unifié des Données du Personnel de l'Etat (FUDPE), le Projet d'Amélioration de la Messagerie administrative ou encore le projet Large Bande avec le déploiement de la Fibre optique dans toutes les régions du Sénégal.



En outre, le projet Smart Sénégal qui sera exécuté à partir de 2018, ambitionne de résorber le déficit numérique en diffusant les Technologies de l’information et de la communication sur l’ensemble du territoire sénégalais. Ce projet devrait permettre une amélioration des conditions de vie des populations à travers une plus grande sécurité de nos villes, un meilleur accès à l’éducation, la santé et l’information publique dans toutes les communes du Sénégal. Il s'agira d'appuyer le développement économique du Sénégal dans les secteurs prioritaires du Plan Sénégal Emergent (PSE).