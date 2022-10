Projet de rattachement d'une partie de Tivaouane Peulh à Keur Massar, les populations évoquent un deal politique

En point de presse tenu ce Dimanche 23 Octobre au complexe foyer de Mamadou Bâ, à Tivaouane Peulh, le collectif "Aar Sunu Momel" a dénoncé un découpage "à coloration politique, incohérent et surtout qui ne figure dans aucun document. Ce projet, voulant faire croire depuis pratiquement trois mois, que la partie partant du verger de Me Abdoulaye Wade au croisement Apix fait partie de la commune de Keur Massar Nord, ce qui est totalement faux, car aucun document ne vient confirmer cette thèse."

"En clair, le décret n°2021-688 du 28 Mai 2021 a fixé les limites des territoires entre les communes dans les départements de Keur Massar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque. Et dans ce décret, la commune de Tivaouane Peulh Niaga garde toujours l’ensemble de ses villages et quartiers. Au contraire, on nous a rajouté Niacoulrab et Niacoulrab Extension. Et donc défendre le contraire du décret qu’on vient de citer comme le fait notre Maire et le Maire de Keur Massar Nord ne peut être considéré que comme un deal politique. Et d’ailleurs, ce découpage est en parfaite contradiction avec l’objectif général de l’acte 3 de la décentralisation qui est d’organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable, avec aussi l’un des objectifs fondamentaux qui est d’asseoir une cohérence territoriale. Et nous ne pouvons pas parler de territoire cohérent en amputant une portion de la commune de Tivaouane Peulh Niaga pour rattacher ça à Keur Massar Nord", a précisé Ousmane Sock, coordonnateur du collectif Aar Sunu Momel.