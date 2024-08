Le Musée des civilisations noires a accueilli ce jeudi 8 août 2024, une cérémonie émouvante en hommage à l'ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, rappelé à Dieu le 5 avril 2024 en France.



À cette occasion, un film documentaire intitulé « Mahammed Boun Abdallah Dionne ou le parcours d’un loyal serviteur » a été projeté, retraçant la vie et la carrière de cet homme d'État respecté.



Ce documentaire, initié par l'écrivain Amadou Diop, a été conçu pour rendre hommage à un homme dont la loyauté et le dévouement envers son pays ont marqué la quasi-totalité des personnes avec qui il a collaboré. Amadou Diop a expliqué sa motivation en précisant qu'il était animé par un devoir moral : celui de mettre en lumière le profil et le patriotisme d'hommes d'État comme Mahammed Boun Abdallah Dionne, qui ont servi le Sénégal avec intégrité et amour profond pour leur nation.



La cérémonie de projection a réuni une assemblée diversifiée composée de membres de la famille de l’ancien Premier ministre, de proches, d’anciens collaborateurs ainsi que d'acteurs politiques de toutes les sensibilités, notamment ceux de l'Alliance pour la République (APR). Tous ont rendu un vibrant hommage à celui qui a été, pour beaucoup, un modèle de service public et de responsabilité.



Parmi les témoignages émouvants recueillis lors de cet événement, celui de Mounirou Sy, un proche collaborateur en politique de Mahammed Boun Abdallah Dionne et son mandataire lors de l’élection présidentielle de mars 2024, a particulièrement retenu l’attention. Il a souligné la haute dimension religieuse de l’ancien Premier ministre, déclarant : « C’était une personne avec de très bonnes valeurs, il était un homme juste... »