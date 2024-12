Produits alimentaires : Les légumes et poissons frais tirent les prix vers le haut (ANSD)

En octobre 2024, les produits alimentaires et boissons non alcoolisées ont vu leurs prix augmenter de 0,8 % par rapport au mois précédent, selon les données de l'ANSD. Cette hausse est principalement portée par :



Les légumes frais en feuilles, dont les prix ont explosé de 9,3 %, en raison des contraintes d’approvisionnement.



Les poissons frais, avec une hausse de 8,6 %, attribuée à une faible disponibilité sur les marchés locaux.



Les pains (+3,1 %), conséquence de l'augmentation des coûts des matières premières comme la farine.





Par ailleurs, d'autres produits, tels que les agrumes (+1,7 %), les pâtes alimentaires (+1,5 %) et le lait (+1,3 %), ont contribué à cette tendance haussière.



Cependant, cette inflation a été atténuée par la chute des prix des tubercules et plantains (-13,5 %) et des légumes frais en fruits ou racines (-6,7 %), due à une meilleure production locale. En glissement annuel, les prix alimentaires ont néanmoins reculé de 1,1 %, signalant une variation importante selon les sous-segments.