Production littéraire : Le Dr Hamid Fall publie « Arrêt sur image, photographie de la fiscalité sénégalaise au 30 mai 2001 »

Parlons culture avec la parution de l'ouvrage "Arrêt sur image, Photographie de la fiscalité sénégalaise au 30 mai 2001", dans lequel l'auteur Hamid Fall nous livre sa contribution sur la fiscalité de développement au Sénégal.



Féru et acteur du domaine, le Dr Hamid Fall expose, à travers sa production de plus de 500 pages, un diagnostic sans complaisance de la gestion fiscale sénégalaise qu'il juge inadaptée.

Inspecteur des impôts et domaines en poste, l'auteur en est à son quatrième ouvrage qui vient ainsi rehausser son back ground devant ses amis, collègues et collaborateurs.



M. Fall ne voit pas que du noir dans le système fiscal du pays, il évoque également dans sa nouvelle parution, les avancées sur les exonérations.



Conseiller technique auprès du directeur général des impôts et domaines, il a notamment été ministre correspondant de l'ancien président Abdoulaye Wade.



Après sa maitrise et son DEA en droit public option fiscalité obtenus à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le natif de Saint-Louis a fréquenté l'École Nationale d'Administration avant les universités de Paris I Sorbonne, le Western Illinois University des États-Unis ainsi que la London School of economics de la Grande Bretagne.