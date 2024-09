Privilèges accordés à l'ancien Président Macky Sall : Voici les mesures qui sont prises pour garantir les droits constitutionnels sur ses avantages

Le débat relatif au soi-disant blocage des privilèges de Macky Sall en tant qu'ancien Président de la République continue de faire couler beaucoup d'encre. Toutefois, Dakaractu, qui travaillait sur le dossier depuis quelques jours, est aujourd'hui en mesure de confirmer nos confrères de la 7TV relayant l'information selon laquelle des mesures ont été prises par l'actuel président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour garantir les droits constitutionnels du président sortant.



Selon des sources de Dakar Actu, une sécurité rapprochée a été mise à la disposition de l'ancien président, avec l'affectation du commissaire Diémé en détachement, avec un agent protocolaire, un chancelier du nom de Baba Guissé et un agent faisant office de bagagiste. Dans la foulée, il a été aussi constaté que deux gendarmes sont déployés au quotidien au niveau de sa résidence sise à Mermoz pour assurer la sécurité. Globalement, il s'agit pour l'instant d'un effectif de 5 personnes, qui a été détaché puis mis à la disposition de l'ancien Président. Et lorsque ce dernier débarque au Sénégal, il y a un dispositif spécial que l'État met en place. Il s'agit de la mise à disposition d'un motard, d'une Mercedes série « S » avec son chauffeur, comme nos confrères de la 7TV l'ont souligné, d'une Toyota Land Cruiser de type V8 qui sert de suiveuse pour ses agents de sécurité, d'un commandant militaire comme aide de camp.



L’ancien président bénéficie aussi d’une « indemnité compensatrice de 4 millions 500 mille FCFA en cas de renoncement au logement affecté par l’État du Sénégal, et ce, conformément au décret qui régit le statut des anciens présidents de la République ». À cela s’ajoutent les frais de billets d’avion de l’ancien président Macky Sall qui sont pris en charge par l’État du Sénégal. Le montant est évalué à hauteur de 40 millions de francs CFA par an. Et la rémunération mensuelle de Macky Sall est fixée à 5 millions de francs CFA. Elle est régulièrement payée…