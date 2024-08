Prise en charge des insuffisants rénaux : Dakar tient son centre pilote d’une capacité de 20 malades par jour

Le centre de dialyse Khalifa Ababacar Sall de Liberté 6, a officiellement démarré, ce 19 août, ses activités dans la prise en charge des insuffisants rénaux. Le démarrage s’est effectué en présence du maire de Dakar, Barthélémy Dias. L’autorité qui a visité les locaux s'est entretenu avec les premiers malades qui ont bénéficié des services de gratuité de la nouvelle infrastructure sanitaire. Le centre accueille pour sa phase de démarrage jusqu’à 20 malades par jour. Le joyau est doté d’un plateau technique et de commodités de dernière génération avec 40 générateurs, ce qui le place comme premier centre de dialyse en terme de capacité au Sénégal. Il va beaucoup contribuer à soulager les insuffisants rénaux avec une prise en charge totalement gratuite, ont assuré le maire de Dakar et ses collaborateurs de la ville, notamment, le directeur de l’Action sociale, Djibril Faye et Woré Diaw, l’adjointe au maire en charge de la santé et de l’hygiène de Dakar. Le coût d’investissement du centre est estimé à 385 millions FCFA.







Les reins assurent une fonction vitale pour l’organisme, notamment avec l’élimination par les urines des déchets présents dans la circulation sanguine. En cas d’insuffisance rénale terminale, les reins ne peuvent plus assurer cette fonction, et il est nécessaire de recourir à la dialyse. C’est une technique médicale qui permet d’assurer artificiellement les fonctions d’épuration du sang qu’effectuent en temps normal les reins.