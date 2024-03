Présidentielle 2024 : Diomaye-Sonko, directeurs de campagne du Président Amadou Bâ ? (Par Abdou FALL)

La campagne électorale bat son plein! Nous sommes au dernier tournant de ce marathon entamé depuis le samedi 9 mars 2024. En effet, les différents candidats sillonnent les localités les plus reculées du pays pour vendre leurs offres programmatiques aux populations sénégalaises dépositaires du jeu électoral. Ainsi, une seule coalition a raté ce train de l’histoire en ne vendant pas leur “projet” chanté urbi et orbi partout autrefois . Je veux nommer le tandem Sonko - Diomaye qui semble passer complètement à côté en personnalisant les débats politiques autour du candidat, le Président Amadou BÂ.

Ainsi, la question qui mérite d’être posée est si Sonko et Diomaye étaient les directeurs de campagne pour le Président Amadou Bâ ? Au lieu d’expliquer leur cher « projet » aux sénégalais, Sonko et Diomaye n’ont que le nom du candidat de la grande coalition Benno Bokk Yaakaar à la bouche. Ils ne le savent pas mais en communication tant que vous parlez d’un homme en bien ou en mal vous lui faites de la promotion et de la visibilité. À cet effet, Diomaye et Sonko pouvaient être intégrés dans le directoire de campagne du Président Amadou BA, tant qu’ils participent énormément à vendre l’image du candidat de la grande majorité présidentielle.

Malgré leurs calomnies, leurs invectives , cela n’a pas empêché aux populations de sortir massivement à l’accueillir chaleureusement dans les différentes les contrées les plus reculées du pays. De Mbacké Jusqu’à Saint Louis en passant par le Fouta, le Sénégal oriental et le Fouladou, Amadou Bâ a drainé une marée humaine partout il est passé. Peut-être, cela qui les fait peur!

L’autre fait saillant est qu’on l’aime ou pas, Amadou Bâ est un homme « propre » au sens propre et figuré. Des impôts et domaines jusqu’à la Primature, Amadou Bâ a toujours été clean dans sa gestion. Il n’a jamais été épinglé par les Corps de contrôle (IGE, Cour des comptes, OFNAC…). Sa propreté au sens figuré réside dans son humanisme pour un Sénégal uni et prospère décliné dans les axes du PSE. Par conséquent, il entend poursuivre cette vision du PSE dans son slogan de campagne « pour un Sénégal uni dans une paix durable et une prospérité partagée . »

Malheureusement, Sonko-Diomaye n’ont proposé aux Sénégalais que des chimères et des allégories à place d’un bon programme structuré et adapté aux besoins des populations sénégalaises. C’est à ce titre que Président Amadou BA les a recadrés à Saint Louis en apportant des éclairages sur la monnaie, les contrats pétroliers et gaziers. Pour rappel, le Président Amadou BA avait recadré les candidats qui singent le PSE. « Ceux qui parlent de césarienne et de cartes d’égalité des chances doivent nous dire de faire plus car nous avons déjà beaucoup fait », avai-t-il précisé.

Le Président Amadou BA, conscient de son rôle, a misé sur les jeunes et les femmes avec un objectif de 1 million d’emplois dans les 5 ans à venir. Pour les femmes, il procédera à la création d’une grande banque pour finir avec une bonne fois pour toute avec les nano-crédits. Les couches les plus vulnérables ne seront pas laissées en compte avec les retraités qui bénéficieront des bourses familiales qui seront augmentées jusqu’au 500 mille personnes. Le capital humain, l’un des piliers du PSD sera au cœur de son programme.

Maintenant, Ousmane Sonko et Diomaye en critiquant le Président Amadou Bâ vont aider les gens à jeter un œil sur l’offre programmatique du Président Amadou Bâ qui mènera les populations à l’émergence à l’horizon 2035. Le Président Amadou Bâ est dans le temps de l’action , Diomaye et Sonko sont dans le temps de la fiction.

Par Abdou FALL, Journaliste-communicant Membre de la Com du Président Amadou Bâ.