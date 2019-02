Présidentielle 2019 / Moustapha Niasse corrige Sonko : ‘’C’est Dieu qui donne le pouvoir à qui Il veut’’

Le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a chanté les mérites de Macky Sall, candidat de la coalition présidentielle. A Nioro, département du Rip où un grand meeting a été organisé ce mardi 12 février 2019, M. Niasse, par ailleurs leader de l’Afp (Alliance des forces et du progrès), a rappelé que ‘’c’est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut’’. Des propos qui sonnent comme une réponse servie au président Ousmane Sonko. Lequel dans une déclaration récente disait le contraire.



‘’C’est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut. Mais, ce sont aussi les hommes qui choisissent leur leader. C’est Dieu qui élève la personne, qui donne le pouvoir, la richesse et le savoir à qui Il veut. Que Dieu offre tout cela et fasse de sorte que les Sénégalais votent massivement en votre faveur, pour une victoire au premier tour au soir du 24 février prochain’’, dira-t-il.



Moustapha Niasse qui était sur ses terres natales a prié pour son candidat en tentant de défendre le bilan du septennat. ‘’Ce que vous avez fait pour les Sénégalais, ces 7 dernières années, je le jure, personne ne peut le contester. ‘’Wedi gis boku ci’’ (On ne peut nier l’évidence)’’.