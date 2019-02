Présidentielle 2019 : Me Wade réitère sa position et appelle les citoyens à brûler leurs cartes d'électeur

Wade crache sur le processus électoral et réitère son refus de participer au scrutin du 24 février prochain.

Il va plus loin en avançant la stratégie à dérouler pour réfuter l'issue de la prochaine présidentielle. Dès maintenant, des meetings et des marches seront instaurés dans tous le pays pour contraindre Macky Sall à quitter le pouvoir.

Le père de la démocratie invite aussi les citoyens à brûler leurs cartes d'électeur. Elles relèvent d'une fraude, soutient-il.